Это будет первая защита пояса чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе для Даниэля Дюбуа. Напомним, что британец завоевал этот титул в своем предыдущем бою против земляка Энтони Джошуа, сообщает 24 Канал.
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Последние бои Дюбуа и Паркера
21 сентября 2024-го года Дюбуа вышел в ринг против Эй Джея. Этот поединок стал возможным после того, как Александр Усик сознательно лишился пояса IBF, потеряв звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Поэтому новым полноценным чемпионом мира IBF стал обладатель временного пояса Дюбуа.
"Динамит" с первых секунд боя бросился побеждать Джошуа и отправил Энтони в нокдаун уже в первом раунде. Повторилось это в третьей трехминутке. В пятом раунде Даниэль добил своего земляка, оформив досрочную победу нокаутом над Джошуа.
Видео нокаута для Джошуа
Справка. За спиной Дюбуа 24 боя, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом) и потерпел два поражения (от Усика и Джо Джойса).
Последний раз Джозеф Паркер выходил в ринг 8 марта прошлого года. Новозеландский боксер дважды побывал в нокдауне, но устоял и победил китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея по раздельному решению судей – 114-112, 115-111 в пользу Паркера, а еще один судья подсчитал ничью 113-113.
Видеообзор боя Чжилей – Паркер
Джозеф Паркер в профессионалах потерпел уже три поражения – от Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джо Джойса. Также одержал 35 побед в 38 поединках (23 – нокаутом).
В бою определится соперник Усика
Победитель боя Дюбуа – Паркер будет владеть не только поясом IBF, но и станет следующим соперником непобедимого Александра Усика. Украинец вместе с командой будет присутствовать на поединке в Эр-Рияде.
Дюбуа или Паркер подерутся против Усика, а на кону боя будет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. У Александра будет шанс вернуть себе этот высокий статус, который он получил после первой победы над Тайсоном Фьюри.
Важно. Бой Дюбуа – Паркер покажет сервису DAZN. К сожалению, просмотр будет платным.
Прогноз Favbet
Даниэль Дюбуа – фаворит этого противостояния. Его победу оценивают в 1,40. Зато на победу Джозефа Паркера отдают коэффициент 3 ровно.
Коэффициент 1,87 стоит на тотал больше 10.5 раундов. В Favbet не слишком верят, что бой может длиться установленное количество раундов (то есть 12): так – 2,25, нет – 1,60.
Все возможные варианты окончания поединка Дюбуа – Паркер:
- Досрочная победа Дюбуа – 1,90;
- Ничья – 17;
- Победа Паркера по решению судей – 5;
- Досрочная победа Джозефа – 7,50;
- Победа Даниэля по очкам – 4,50.