Це буде перший захист пояса чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі для Даніеля Дюбуа. Нагадаємо, що британець завоював цей титул у своєму попередньому бою проти земляка Ентоні Джошуа, повідомляє 24 Канал.

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Останні бої Дюбуа та Паркера

21 вересня 2024-го року Дюбуа вийшов у ринг проти Ей Джея. Цей двобій став можливим після того, як Олександр Усик свідомо позбувся поясу IBF, втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Тому новим повноцінним чемпіоном світу IBF став володар тимчасового поясу Дюбуа.

"Динаміт" із перших секунд бою кинувся перемагати Джошуа та відправив Ентоні у нокдаун вже у першому раунді. Повторилось це у третій трихвилинці. У п'ятому раунді Даніель добив свого земляка, оформивши дострокову перемогу нокаутом над Джошуа.

Відео нокауту для Джошуа

Довідка. За спиною Дюбуа 24 бої, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) та зазнав двох поразок (від Усика та Джо Джойса).

Востаннє Джозеф Паркер виходив у ринг 8 березня минулого року. Новозеландський боксер двічі побував у нокдауні, але встояв та переміг китайського супертяжа Чжана Чжілея за роздільним рішенням суддів – 114-112, 115-111 на користь Паркера, аще один суддя підрахував нічию 113-113.

Відеоогляд бою Чжілей – Паркер

Джозеф Паркер у професіоналах зазнав вже трьох поразок – від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса. Також здобув 35 звитяг у 38 поєдинках (23 – нокаутом).

У бою визначиться суперник Усика

Переможець бою Дюбуа – Паркер буде володіти не лише поясом IBF, а й стане наступним суперником непереможного Олександра Усика. Українець разом із командою буде присутнім на поєдинку в Ер-Ріяді.

Дюбуа або Паркер поб'ються проти Усика, а на кону бою буде звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. В Олександра буде шанс повернути собі цей високий статус, який він здобув після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Важливо. Бій Дюбуа – Паркер покаже сервісу DAZN. На жаль, перегляд буде платним.

Прогноз Favbet

Даніель Дюбуа – фаворит цього протистояння. Його перемогу оцінюють в 1,40. Натомість на звитягу Джозефа Паркера віддають коефіцієнт 3 рівно.

Коефіцієнт 1,87 стоїть на тотал більше 10.5 раундів. У Favbet не надто вірять, що бій може тривати встановлену кількість раундів (тобто 12): так – 2,25, ні – 1,60.

Усі можливі варіанти закінчення поєдинку Дюбуа – Паркер: