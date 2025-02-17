Дюбуа – Паркер: прогноз на бой, в котором определится следующий соперник Усика

Уже 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Даниэль Дюбуа разделит один ринг с Джозефом Паркером. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, которым владеет бывший соперник Александра Усика.

Это будет первая защита пояса чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе для Даниэля Дюбуа. Напомним, что британец завоевал этот титул в своем предыдущем бою против земляка Энтони Джошуа, сообщает 24 Канал.

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Последние бои Дюбуа и Паркера

21 сентября 2024-го года Дюбуа вышел в ринг против Эй Джея. Этот поединок стал возможным после того, как Александр Усик сознательно лишился пояса IBF, потеряв звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Поэтому новым полноценным чемпионом мира IBF стал обладатель временного пояса Дюбуа.

"Динамит" с первых секунд боя бросился побеждать Джошуа и отправил Энтони в нокдаун уже в первом раунде. Повторилось это в третьей трехминутке. В пятом раунде Даниэль добил своего земляка, оформив досрочную победу нокаутом над Джошуа.

Видео нокаута для Джошуа

Справка. За спиной Дюбуа 24 боя, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом) и потерпел два поражения (от Усика и Джо Джойса).

Последний раз Джозеф Паркер выходил в ринг 8 марта прошлого года. Новозеландский боксер дважды побывал в нокдауне, но устоял и победил китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея по раздельному решению судей – 114-112, 115-111 в пользу Паркера, а еще один судья подсчитал ничью 113-113.

Видеообзор боя Чжилей – Паркер

Джозеф Паркер в профессионалах потерпел уже три поражения – от Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джо Джойса. Также одержал 35 побед в 38 поединках (23 – нокаутом).

В бою определится соперник Усика

Победитель боя Дюбуа – Паркер будет владеть не только поясом IBF, но и станет следующим соперником непобедимого Александра Усика. Украинец вместе с командой будет присутствовать на поединке в Эр-Рияде.

Дюбуа или Паркер подерутся против Усика, а на кону боя будет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. У Александра будет шанс вернуть себе этот высокий статус, который он получил после первой победы над Тайсоном Фьюри.

Важно. Бой Дюбуа – Паркер покажет сервису DAZN. К сожалению, просмотр будет платным.

Прогноз Favbet

Даниэль Дюбуа – фаворит этого противостояния. Его победу оценивают в 1,40. Зато на победу Джозефа Паркера отдают коэффициент 3 ровно.

Коэффициент 1,87 стоит на тотал больше 10.5 раундов. В Favbet не слишком верят, что бой может длиться установленное количество раундов (то есть 12): так – 2,25, нет – 1,60.

Все возможные варианты окончания поединка Дюбуа – Паркер: