Украинский нападающий ярко дебютировал за немецкий клуб и помог ему победить в Кубке

Воспитанник Динамо впервые сыграл за взрослую команду Униона. Богданов помог команде в Кубке Германии, отдав курьезный ассист.

На этой неделе в Кубке Германии продолжаются матчи 1/16 финала. В одном из матчей берлинский Унион принимал представителя второго дивизиона Арминию, сообщает 24 Канал.

Как дебютировал Богданов?

В прошлом сезоне клуб из Билефельда стал главной сенсацией Кубка Германии. На своем пути команда выбила аж четырех представителей Бундеслиги и вышла в финал, где уступила Штутгарту.

Тогда же Арминия победила в 1/16 финала именно Унион. Теперь же берлинцам удалось взять реванш и помог им в этом игрок юношеской сборной Украины Дмитрий Богданов.

18-летний нападающий дебютировал за столичный клуб, выйдя на замену на 67-й минуте. На тот момент счет был 1:1 и продержался он до завершения основного времени.

А в компенсированное время Унион вырвал победу, тогда как Богданов оформил результативную передачу. На 105-й минуте удар игрока хозяев пришелся в Дмитрия.

Богданов записал на свой счет ассист: смотреть видео

Мяч от него отлетел к Духи, который в упор расстрелял ворота Арминии. Этот гол в итоге позволил Униону квалифицироваться в 1/8 финала Кубка Германии. Напомним, что другой украинский талант Богдан Попов оформил очередной гол за Эмполи.

Кто такой Дмитрий Богданов?