Украинский нападающий ярко дебютировал за немецкий клуб и помог ему победить в Кубке
- 18-летний Дмитрий Богданов дебютировал за Унион в Кубке Германии.
- Украинец оформил ассист и помог команде победить Арминию в 1/16 финала.
Воспитанник Динамо впервые сыграл за взрослую команду Униона. Богданов помог команде в Кубке Германии, отдав курьезный ассист.
На этой неделе в Кубке Германии продолжаются матчи 1/16 финала. В одном из матчей берлинский Унион принимал представителя второго дивизиона Арминию, сообщает 24 Канал.
Как дебютировал Богданов?
В прошлом сезоне клуб из Билефельда стал главной сенсацией Кубка Германии. На своем пути команда выбила аж четырех представителей Бундеслиги и вышла в финал, где уступила Штутгарту.
Тогда же Арминия победила в 1/16 финала именно Унион. Теперь же берлинцам удалось взять реванш и помог им в этом игрок юношеской сборной Украины Дмитрий Богданов.
18-летний нападающий дебютировал за столичный клуб, выйдя на замену на 67-й минуте. На тот момент счет был 1:1 и продержался он до завершения основного времени.
А в компенсированное время Унион вырвал победу, тогда как Богданов оформил результативную передачу. На 105-й минуте удар игрока хозяев пришелся в Дмитрия.
Богданов записал на свой счет ассист: смотреть видео
Мяч от него отлетел к Духи, который в упор расстрелял ворота Арминии. Этот гол в итоге позволил Униону квалифицироваться в 1/8 финала Кубка Германии. Напомним, что другой украинский талант Богдан Попов оформил очередной гол за Эмполи.
Кто такой Дмитрий Богданов?
- Нападающий родился в Киеве и воспитывался в академии Динамо. Однако в 2022 году Дмитрий оставил команду и переехал в Германию.
- Там Богданов стал игроком Дрездена, который представляет третью Бундеслигу. Однако много игрового времени Дмитрий не получал – только шесть матчей за основную команду в течение трех лет.
- Зато за команду U-19 он наколотил аж 27 голов в 31-м матче. Этим летом Богданов перешел в Унион за 600 тысяч евро.
- Там он продолжил феерить на юношеском уровне – 10 голов в шести встречах. Теперь же Дмитрий впервые сыграл за взрослую команду и сразу отметился результативным действием.
- Ранее Богданов неплохо играл за сборную Украины U-17, а в прошлом году отыграл три встречи за команду U-19 на юношеском Евро. Тогда подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала.