Український нападник яскраво дебютував за німецький клуб та допоміг йому перемогти в Кубку
- 18-річний Дмитро Богданов дебютував за Уніон в Кубку Німеччини.
- Українець оформив асист та допоміг команді перемогти Армінію в 1/16 фіналу.
Вихованець Динамо вперше зіграв за дорослу команду Уніона. Богданов допоміг команді в Кубку Німеччини, віддавши курйозний асист.
Цього тижня в Кубку Німеччини тривають матчі 1/16 фіналу. В одному з матчів берлінський Уніон приймав представника другого дивізіону Армінію, повідомляє 24 Канал.
До теми Забарний провалив матч за ПСЖ: українця епічно принизив новачок чемпіонату Франції
Як дебютував Богданов?
Минулого сезону клуб з Білефельда став головною сенсацією Кубка Німеччини. На своєму шляху команда вибила аж чотирьох представників Бундесліги та вийшла у фінал, де поступилась Штутгарту.
Тоді ж Армінія перемогла в 1/16 фіналу саме Уніон. Тепер же берлінцям вдалось взяти реванш і допоміг їм у цьому гравець юнацької збірної України Дмитро Богданов.
18-річний нападник дебютував за столичний клуб, вийшовши на заміну на 67-й хвилині. На той момент рахунок був 1:1 і протримався він до завершення основного часу.
Читайте також Яремчук оформив неймовірний дубль у Кубку Греції, забивши у стилі Роберто Карлоса
А у компенсований час Уніон вирвав перемогу, тоді як Богданов оформив результативну передачу. На 105-й хвилині удар гравця господарів прийшовся у Дмитра.
Богданов записав на свій рахунок асист: дивитися відео
М'яч від нього відлетів до Духі, який впритул розстріляв ворота Армінії. Цей гол у підсумку дозволив Уніону кваліфікуватися в 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Нагадаємо, що інший український талант Богдан Попов оформив черговий гол за Емполі.
Хто такий Дмитро Богданов?
- Нападник народився у Києві та виховувався в академії Динамо. Проте у 2022 році Дмитро залишив команду та переїхав до Німеччини.
- Там Богданов став гравцем Дрездена, який представляє третю Бундеслігу. Проте багато ігрового часу Дмитро не отримував – лише шість матчів за основну команду протягом трьох років.
- Натомість за команду U-19 він наколотив аж 27 голів у 31-му матчі. Цього літа Богданов перейшов до Уніона за 600 тисяч євро.
- Там він продовжив феєрити на юнацькому рівні – 10 голів у шести зустрічах. Тепер же Дмитро вперше зіграв за дорослу команду і одразу відзначився результативною дією.
- Раніше Богданов непогано грав за збірну України U-17, а минулого року відіграв три зустрічі за команду U-19 на юнацькому Євро. Тоді підопічні Дмитра Михайленка дійшли до півфіналу.