Цього тижня в Кубку Німеччини тривають матчі 1/16 фіналу. В одному з матчів берлінський Уніон приймав представника другого дивізіону Армінію, повідомляє 24 Канал.

Як дебютував Богданов?

Минулого сезону клуб з Білефельда став головною сенсацією Кубка Німеччини. На своєму шляху команда вибила аж чотирьох представників Бундесліги та вийшла у фінал, де поступилась Штутгарту.

Тоді ж Армінія перемогла в 1/16 фіналу саме Уніон. Тепер же берлінцям вдалось взяти реванш і допоміг їм у цьому гравець юнацької збірної України Дмитро Богданов.

18-річний нападник дебютував за столичний клуб, вийшовши на заміну на 67-й хвилині. На той момент рахунок був 1:1 і протримався він до завершення основного часу.

А у компенсований час Уніон вирвав перемогу, тоді як Богданов оформив результативну передачу. На 105-й хвилині удар гравця господарів прийшовся у Дмитра.

Богданов записав на свій рахунок асист: дивитися відео

М'яч від нього відлетів до Духі, який впритул розстріляв ворота Армінії. Цей гол у підсумку дозволив Уніону кваліфікуватися в 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Нагадаємо, що інший український талант Богдан Попов оформив черговий гол за Емполі.

Хто такий Дмитро Богданов?