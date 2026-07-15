"Поддерживает Украину": легенда Шахтера оправдался за то, что в клубе работал россиянин

Главный тренер футбольного клуба Красава Дмитрий Чигринский рассказал, как познакомился с президентом клуба, россиянином Евгением Савиным. Также он объяснил, почему он принял решение возглавить команду.

По словам украинского специалиста, он впервые встретился с ним около двух лет назад. Об этом Чигринский рассказал на YouTube-канале Football Hub.

Как Чигринский объяснил свое решение возглавить клуб россиянина

Чигринский признался, что был глубоко впечатлен четкой позицией Савина в отношении войны России в Украине.

Когда впервые с ним встретился, я был действительно поражен тем, насколько однозначна его позиция, насколько он вообще выступает против путинского режима. Он поддерживает Украину. Но даже не это меня так поразило, сколько его ценности и принципы,

– рассказал тренер.

Чигринский подчеркнул, что Савин сознательно отказался от финансового комфорта в России, где мог бы "спокойно молчать", как это делает большинство его соотечественников. Из-за своей позиции президент Красавы лишился на родине практически всех активов и даже возможности общаться с родителями, которые там остались.

Для украинского тренера такой поступок стал решающим фактором при принятии решения о сотрудничестве.

"После того как я с ним познакомился и увидел его позицию, его отношение – для меня это даже в какой-то мере стало дополнительной мотивацией приехать и так же помогать ему. Конечно, это шанс для меня, как для молодого тренера, но прежде всего для меня это было также мотивацией приехать и постараться помочь человеку, который уже сделал очень многое для Украины", – подытожил Чигринский.

Напомним, что 10 июля Чигринский приступил к своей первой самостоятельной работе на посту главного тренера. Он возглавил кипрский футбольный клуб Красава, подписав контракт сроком на один сезон.

Команда базируется на Кипре, в пригороде Ларнаки – Ипсонаси, и выступает в элитном дивизионе страны. По итогам сезона 2025/2026 Красава заняла 10-е место в чемпионате.

Владельцем клуба является российский блогер и бывший футболист Евгений Савин. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он открыто осудил войну и путинский режим, покинул Россию, закрыл там свой бизнес и перенес футбольный проект на Кипр.