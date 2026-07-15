За словами українського фахівця, він уперше зустрівся з ним близько двох років тому. Про це Чигринський розповів на ютуб-каналі Football Hub.

Як Чигринський пояснив своє рішення очолити клуб росіянина

Чигринський зізнався, що був глибоко вражений чіткою позицією Савіна стосовно війни Росії в Україні.

Коли вперше з ним зустрівся, я був насправді вражений тим, наскільки однозначна його позиція, наскільки він взагалі виступає проти путінського режиму. Він підтримує Україну. Але навіть не це мене настільки вразило, скільки його цінності та принципи,

– розповів тренер.

Чигринський наголосив, що Савін свідомо відмовився від фінансового комфорту в Росії, де міг би "спокійно мовчати", як це робить більшість його співвітчизників. Через свою позицію президент Красави втратив на батьківщині практично всі активи та навіть можливість спілкуватися з батьками, які там залишилися.

Для українського тренера такий вчинок став вирішальним фактором при ухваленні рішення про співпрацю.

"Після того, як я з ним познайомився і побачив його позицію, його відношення – для мене це навіть певною мірою було додатковою мотивацією прийти і так само допомагати йому. Звичайно, це шанс для мене, як для молодого тренера, але перш за все, для мене це було також мотивацією прийти та намагатись допомагати людині, яка вже зробила дуже немало для України", – підсумував Чигринський.

Нагадаємо, що 10 липня Чигринський розпочав свою першу самостійну роботу на посаді головного тренера. Він очолив кіпрський футбольний клуб Красава, підписавши контракт терміном на один сезон.

Команда базується на Кіпрі, у передмісті Ларнаки – Іпсонасі, та виступає в елітному дивізіоні країни. За підсумками сезону 2025/2026 Красава посіла 10-те місце в чемпіонаті.

Власником клубу є російський блогер і колишній футболіст Євген Савін. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він відкрито засудив війну та путінський режим, залишив Росію, закрив там свій бізнес і перевіз футбольний проєкт на Кіпр.