"Болельщики должны были бы оправиться": фристайлист Котовский дал оценку выступлению на Олимпиаде

Лидер сборной Украины по лыжной акробатике Дмитрий Котовский считает, что прошло уже достаточно времени с Зимней Олимпиады в Милане и Кортине, чтобы утихли страсти по поводу отсутствия добытых медалей. Но при этом не снимает ответственности со спортсменов за неудачные результаты.

В большом интервью 24 Каналу фристайлист рассказал, как реагировала на олимпийские соревнования его мама, и почему сейчас эмоции уже улеглись.

Что рассказал Котовский о выступлении украинской команды фристайлистов на Олимпиаде?

По словам спортсмена, его удивляет то, что участники Олимпиады уже пришли в себя после соревнований, а некоторые болельщики – до сих пор нет.

Мама – большая фанатка акробатики и меня лично. Она очень близко к сердцу воспринимает все победы и неудачи. Если она приняла это все, то другие тоже должны бы уже оправиться. А какой смысл думать об этом? Что случилось – то случилось. Жизнь продолжается,

– философски отметил Котовский.

При этом спортсмен не собирается снимать с себя и других представителей Украины на Играх в Милане и Кортине ответственность за результат, который стал для нашей страны худшим за время выступлений на Олимпиадах.

Страна выделяет на подготовку олимпийцев немалые средства. Очевидно – ждет чего-то на замену. И это нормально, когда болельщики ждут от украинских спортсменов медалей,

– отметил фристайлист.

Однако, по мнению Дмитрия Котовского, не стоило возлагать все надежды только на фристайл. Уроженец Ровно хотел бы, что другие виды спорта тоже подтянулись до уровня, когда болельщики могут надеяться на медальные успехи украинцев.

