Однако во время ее визита произошла скандальная история с одним из сопровождающих волонтеров звезды Дмитрием Пищиковым. Мужчина был задержан военнослужащими ТЦК, сообщает 24 Канал.

По теме Как тренер Пищиков, которого задержал ТЦК, оказался в охране Анджелины Джоли в Украине

Что известно о Дмитрии Пищикове?

Как оказалось, Дмитрий имеет прямое отношение к спорту. Волонтер работает тренером по боевому самбо в клубе TIGER в Кропивницком. Эту информацию в эксклюзивном комментарии 24 Каналу подтвердил председатель федерации самбо Кировоградской области Вячеслав Шульга.

Он всегда работает у нас, много лет уже. Его воспитанник Симаченко Дмитрий в 2024 году в Польше стал чемпионом мира среди детей по комбат дзю-дзюцу. Ему 12 лет. Также среди его воспитанников есть призеры и чемпионы чемпионатов Украины по боевому самбо, комбат дзю-дзюцу и смешанных единоборств ММА,

– сказал Шульга.

По информации Вячеслава, Пищиков занимается спортом с детства. Он является многократным призером чемпионатов Украины по боевому самбо. Дмитрий начал карьеру еще как спортсмен в клубе TIGER.

Именно Шульга был его тренером тогда. Затем Пищиков сам начал работать там тренером и стал кандидатом мастера спорта по боевому самбо.

Читайте также В Киеве тренер по джиу-джитсу изнасиловал 11-летнюю ученицу с нарушениями речи

Также он работал и тренером по ММА. Известно, что Дмитрий находится в ТЦК, но вышел на связь. Ранее была информация, что телефон Пищикова был выключен. Он ненадолго вышел на связь с девушкой.