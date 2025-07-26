Шестикратный чемпион Англии заинтересовался основным голкипером Шахтера

Футболисты донецкого Шахтера всегда пользуются спросом на трансферном рынке. Новым инсайдом по Дмитрию Ризныку поделился спортивный журналист Фабрицио Романо.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык может сменить клубную прописку. В услугах голкипера заинтересован английский Сандерленд, пишет 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

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Интересный вариант для Резника

По информации источника, клуб АПЛ сделал запрос относительно потенциального трансфера Ризныка. Однако пока конкретного предложения Шахтер еще не получал.

Напомним, что по итогу прошлого сезона Сандерленд вернулся в АПЛ. В составе команды уже есть два украинских легионера – Назарий Русин и Тимур Тутеров. Однако оба не являются игроками основной команды.

Справка. Сандерленд шесть раз выигрывал чемпионат Англии. Все эти победы в элитном дивизионе были одержаны до Второй мировой войны: 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36.

Летом Шахтер интересовался голкипером Трабзонспора и сборной Турции Угурджаном Чакыром. Вроде бы в трансфере лично был заинтересован новый главный тренер "горняков" Арда Туран. Однако дело до подписания 29-летнего вратаря так и не дошло.

Отметим, что Дмитрий Ризнык имеет действующий контракт с Шахтером до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает основного голкипера "горняков" в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось о победе Шахтера в первом матче с Бешикташем (4:2). Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится 31 июля.