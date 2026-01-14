"Нет случайных побед": Подкопаева показала дочь, которая пошла по ее стопам
- Дочь Лилии Подкопаевой, Эвелина, уже занимается спортивной гимнастикой и участвовала в соревнованиях по танцам.
- Лилия Подкопаева делится достижениями дочери в соцсетях, подчеркивая усилия, необходимых для спортивных успехов.
6-летняя дочь двукратной олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой уже активно занимается спортивной гимнастикой. Мама Эвелины пристально следит за ее успехами.
Подкопаева делится достижениями дочери со своими подписчиками в соцсетях. А вместе с тем рассказывает больше о том, каких усилий требует спорт, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм чемпионки.
Чем занимается дочь Подкопаевой?
В свои шесть лет Эвелина уже успела принять участие в соревнованиях по танцам. Но и в том виде спорта, в котором прославилась ее мама, тоже имеет достижения.
На тренировке девочка выполняла выход в стойку на руках. Пусть не с первой попытки, но у нее получилось, что Лилия сопроводила криками ободрения.
Что Подкопаева рассказала в инстаграме о гимнастике?
На примере занятий дочери Лилия Подкопаева поделилась тем, какой ценой даются спортивные достижения.
В гимнастике нет случайных побед. Есть тысячи повторов, боль, вера и момент, когда все сходится,
– эмоционально написала бывшая спортсменка.
Тренировка Эвелины / фото из инстаграма Лилии Подкопаевой
Чем известна Лилия Подкопаева?
На Олимпийских играх 1996 года в Атланте юная украинская гимнастка поразила мир, получив сразу три награды – серебро в упражнениях на бревне и золото в абсолюте и вольных упражнениях.
Имеет многочисленные награды на чемпионатах мира и Европы, хотя карьера была короткой: в 1997 году Лилия прекратила выступления из-за травмы.
В 2022 году резко осудила российскую агрессию против Украины, занимается благотворительностью.
Указом Президента Украины была награждена Орденом Княгини Ольги 2 степени.