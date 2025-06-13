"Убивает и совершает геноцид": легендарный хоккеист разнес представителя команды Трампа

Недавно Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Доминик Гашек отреагировал на слова государственного секретаря США.

Легендарный хоккеист разнес чиновника за его высказывания. Олимпийский чемпион добавил, что Рубио от имени граждан США поздравил народ, который поддерживает убийства украинцев, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Гашека в Х.

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Реакция Гашека на слова Рубио

Доминик Гашек в публикации написал, что Марко Рубио поздравил россиян, которые выбрали и поддерживают Владимира Путина – крупнейшего преступника в мире. Легендарный хоккеист отметил, что кремлевский диктатор ответственен за смерть миллионов людей.

Марко Рубио от имени американских граждан поздравил страну, которая ежедневно убивает и совершает геноцид против детей на территории другого государства,

– написал Гашек.

Олимпийский чемпион добавил, что США во главе с Дональдом Трампом является сторонником империалистической России против всего демократического мира.

К слову. Доминик Гашек с начала полномасштабного вторжения активно проявляет проукраинскую позицию. Легенда НХЛ осудил агрессию со стороны России.

Ранее Доминик Гашек отреагировал на позорное заявление Владимира Мединского о депортированных украинских детях.