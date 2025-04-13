Предателя Украины на глазах у Трампа отправили в нокаут: мощное видео

"Украинец" Никита Крылов выступил на турнире UFC 314. Боец дрался против американца Доминика Рейеса и потерпел сокрушительное поражение на старте поединка.

Крылов накануне боя против Рейеса объявил о позорном решении. Никита заявил, что теперь будет представлять Россию на соревнованиях, ведь получил паспорт вражеской страны, сообщает 24 канал.

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Рейес уничтожил Крылова

Бой между Никитой Крыловым и Домиником Рейесом завершился в первом раунде. Любитель россиян потерпел сокрушительное поражение, налетев на прямой удар американца с левой руки.

Крылов моментально упал на пол октагона. Рейес воспользовался этим и добил предателя Украины, одержав эффектную победу в очном противостоянии. Рефери остановил бой.

Рейес добил Крылова: смотрите видео

Интересно, что бой между Домиником Рейесом и Никитой Крыловым посетил Дональд Трамп. Американец после победы сделал жест в виде удара в гольфе, чем поблагодарил президента США за присутствие на поединке.

В главном поединке UFC 314 Алекс Волкановский сражался против Диега Лопеса. Австралийский боец одолел бразильца и завоевал титул чемпиона организации в полулегком весе.