С 14 по 30 июля 2028 года будут проходить летние Олимпийские игры. Они будут проводится в Лос-Анжелесе.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении "очень строгих" гендерных тестов для участников женских соревнований на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. По его словам, это должно исключить участие трансгендерных спортсменок в соревнованиях среди женщин, пишет 24 Канал со ссылкой на USA Today.

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Что решил Трамп?

Во время пресс-конференции Трампа спросили, планирует ли Министерство юстиции США привлекать к ответственности трансгендеров, участвующих в женских соревнованиях по боксу, а также предусмотрено ли специальное тестирование для подтверждения женского пола спортсменок.

Проверки будут очень жесткие. Если их результаты не подтвердят необходимого статуса, таким лицам не позволят выступать на Олимпиаде,

– заявил Трамп.

Относительно возможных обвинений, он добавил, что этот вопрос еще требует консультаций с генеральным прокурором Пэм Бонди.

Олимпийские игры 2028 года состоятся с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе. В программе предусмотрено 351 комплект наград – это на 22 больше, чем на Играх в Париже 2024 года. Эти Игры станут историческими, ведь впервые количество женщин-участниц превысит количество мужчин. Женщины получат 5333 места в общей квоте в 10 500 спортсменов, тогда как мужчины – 5167.

Напомним, что недавно Сергей Середа стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в воду.