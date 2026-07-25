Трамп испортил клубу АПЛ подготовку к новому сезону во Франции

Президент США Дональд Трамп вмешивается в футбол не только на уровне сборных, но и в масштабах клубов. Сам того не зная, хозяин Белого дома изрядно навредил команде, выступающей в Английской Премьер-лиге.

Речь о Брайтоне, который должен был проводить часть подготовки к новому сезону во французском курортном городке Эвиан-ле-Бен. Именно там летом был саммит стран "Большой семерки" с участием Трампа, пишет 24 Канал .

Как Трамп испортил планы Брайтона

По прибытии во Францию технический персонал клуба проверил состояние футбольных полей недалеко от отеля Royal Resort, где базировалась команда. Их ждали неприятное открытие.

Оказалось, что во время саммита G7 Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон, Джорджа Мэлони и другие лидеры государств использовали поля для посадки вертолетов, перевозивших их из швейцарской Женевы в Эвиан.

Авиатранспорт испортил газон, который специалисты Брайтона сочли непригодным для проведения тренировок и контрольных матчей. Команде пришлось в срочном порядке искать для себя другое место летнего собрания, а также отменять уже запланированные матчи с французскими клубами.

В конце концов, Брайтон перебрался в Австрию, а часть плана подготовки к сезону все же удалось восстановить, обновив договоренности со спарринг-партнерами.

Вмешательство Дональда Трампа в футбол

Если в ситуации с Брайтоном трудно упрекнуть Дональда Трампа в намерении создать для команды дополнительные неудобства, то случаев сознательного вмешательства президента США в футбол все равно достаточно.

Самый скандальный – звонок Джанни Инфантино во время Мундиаля с требованием к президенту ФИФА отменить красную карточку нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Игрок в конце концов был допущен к матчу с Бельгией , нарушив дисциплинарные правила организации.

Также Трамп снова мешал команде-победителю праздновать свой успех на подиуме чемпионата мира: год назад он поставил в неловкое положение Челси, а теперь сборную Испании.