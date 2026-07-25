Мова про Брайтон, який мав проводити частину підготовки до нового сезону у французькому курортному містечку Евіан-ле-Бен. Саме там влітку був саміт країн "Великої сімки" за участі Трампа, пише 24 Канал.

Як Трамп зіпсував плани Брайтона

Після прибуття у Францію технічний персонал клубу перевірив стан футбольних полів неподалік від готелю Royal Resort, де базувалась команда. На них чекало неприємне відкриття.

Виявилося, що під час саміту G7 Дональд Трамп, Емманюель Макрон, Джорджа Мелоні та інші лідери держав використовували поля для посадки гелікоптерів, які перевозили їх зі швейцарської Женеви до Евіана.

Авіатранспорт зіпсував газон, який спеціалісти Брайтона визнали непридатним для проведення тренувань та контрольних матчів. Команді довелося у терміновому порядку шукати для себе інше місце літніх зборів, а також скасовувати вже заплановані матчі з французькими клубами.

Зрештою Брайтон перебрався до Австрії, а частину плану підготовки до сезону все ж вдалося відновити, змінивши домовленості зі спаринг-партнерами.

Втручання Дональда Трампа у футбол

Якщо у ситуації з Брайтоном важко дорікнути Дональду Трампу у намірі створити для команди додаткові незручності, то випадків свідомого втручання президента США у футбол усе одно вдосталь.

Найбільш скандальний – дзвінок Джанні Інфантіно під час Мундіалю з вимогою до президента ФІФА скасувати червону картку нападнику збірної США Фоларіну Балогуну. Гравця зрештою допустили до матчу з Бельгією, порушивши дисциплінарні правила організації.

Також Трамп знову заважав команді-переможцю святкувати свій успіх на подіумі чемпіонату світу: рік тому він поставив у незручне становище Челсі, а тепер збірну Іспанії.