"Он вызывает у нас презрение": биатлонистка из Гренландии рассказала об отношении к Трампу

Укалек Слеттмарк редко попадает в центр внимания из-за своих результатов на соревнованиях по биатлону. Однако события вокруг ее родины приковывают внимание всего мира.

Спортсмены из Гренландии не могут полностью сосредоточиться на своих результатах из-за новостей о возможном нападении Соединенных Штатов. Биатлонистка говорит, что это серьезно влияет на эмоциональное состояние команды, пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Как гренландские атлеты реагируют на угрозы Дональда Трампа?

Агрессивная риторика президента США относительно "необходимости контролировать" Гренландию вызывает у спортсменов крайне негативную реакцию.

Это просто ужасно, мы все время думаем о худшем сценарии. Моя тетя не спит по ночам, а мама просто начала плакать из-за новостей. Им страшно. Сложно думать о тренировках, когда дома происходит такое,

– рассказала прессе биатлонистка Укалек Слеттмарк.

Что гренландцы говорят о Трампе?

Спортсменка не скрывает, что президент США сейчас олицетворяет все худшее для нее и ее соотечественников.

Мы напуганы и очень злые. Так не говорят с другими странами, а особенно своими союзниками. Мы чувствуем к нему сильное презрение. Но в то же время сильный страх,

– не сдерживала эмоций Слеттмарк.

Что гренландцы говорят об Украине?

Напряжение относительно возможной американской агрессии представители сборной Гренландии по биатлону сравнивают с российским вторжением в Украину.

Я тоже об этом думала. Если США нападут, против них нужно ввести те же санкции, что против России из-за войны в Украине. Пока мы еще не на этом этапе. Но это было бы правильным решением,

– сказала Слеттмарк.

Как в мире спорта относятся к Трампу?