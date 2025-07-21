Во время пресс-конференции накануне боя с Даниэлем Дюбуа Александр Усик произнес фразу "Don't push the horses" ("не гоните лошадей"). Она мгновенно разлетелась по сети, породив множество мемов. Впрочем, абсолютный чемпион может похвастаться еще несколькими бессмертными цитатами, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Подборка популярных фраз Усика

Украинский боксер за рубежом пытается отвечать на вопросы на английском, который он постоянно совершенствует. Однако иногда беседа выходит из-под контроля и тогда Александр начинает импровизировать. В сети появилось видео с подборкой словесных перлов от Усика, которые сумеют улучшить настроение.

Видео с топ-5 самых забавных мемов Усика

Почему фраза "Don't push the horses" стала мемом

На уже известной всем пресс-конференции разгорелась оживленная дискуссия между представителями команд Усика и Дюбуа. В разговор вмешался Александр, который хотел успокоить представителей британца.

В ответ Усик сказал украинский фразеологизм "не гоните лошадей" на английском языке. Однако эта фраза стала непонятной для британцев. Они даже переспросили у Усика, что он сказал. В ответ Александр невозмутимо повторил: "Don't push the horses".

Эта фраза уже стала визитной карточкой Усика. В сети даже появилась зажигательная песня со словами "Don't push the horses".

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился феерической победой украинца. Александр в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.