Во время пресс-конференции накануне реванша с Даниэлем Дюбуа Александр Усик огласил фразу "Don't push the horses", которая пошла в народ. В социальных сетях всего мира несется крылатый мем украинского чемпиона, пишет 24 Канал.

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Усик показал первого автора фразы "Don't push the horses"

Однако первым автором фразы был вовсе не Усик. Впервые ее произнес стендап-комик Вася Харизма в эпизоде образовательно-развлекательного шоу "Интерестинг Инглиш".

После победы над Дюбуа Усик опубликовал видео с первым автором фразы "Don't push the horses". Соответствующий ролик с комиком Васей Харизмой появился в инстаграме боксера.

Видео Усика с автором фразы "Don't push the horses"

Напомним, что шуточная фраза "Don't push the horses" это вариант английского "Hold your horses", что означает "Не гони лошадей". Однако в Великобритании не употребляют такое выражение, а потому во время пресс-конференции команда Дюбуа не поняла Усика, который повторял: "Донт пуш зе хорсес".

Что касается боя, то украинский боксер одержал убедительную победу нокаутом в пятом раунде. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом дивизионе. Для украинца это уже третье звание во время профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, как Екатерина Усик щемяще поздравила мужа с победой над Дюбуа.