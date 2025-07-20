Під час пресконференції напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа Олександр Усик оголосив фразу "Don’t push the horses", яка пішла в народ. У соціальних мережах всього світу несеться крилатий мем українського чемпіона, пише 24 Канал.

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Усик показав першого автора фрази "Don’t push the horses"

Проте першим автором фрази був зовсім не Усик. Вперше її виголосив стендап-комік Вася Харізма в епізоді освітньо-розважального шоу "Інтерестінг Інгліш".

Після перемоги над Дюбуа Усик опублікував відео з першим автором фрази "Don’t push the horses". Відповідний ролик з коміком Васею Харізмою з'явився в інстаграмі боксера.

Відео Усика з автором фрази "Don’t push the horses"

Нагадаємо, що жартівлива фраза "Don’t push the horses" це варіант англійського "Hold your horses", що означає "Не жени коней". Проте у Великій Британії не вживають такий вислів, а тому під час пресконференції команда Дюбуа не зрозуміла Усика, який повторював: "Донт пуш зе хорсес".

Щодо бою, то український боксер здобув переконливу перемогу нокаутом у п'ятому раунді. Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкому дивізіоні. Для українця це вже третє звання під час професійної кар'єри.

Раніше повідомлялося, як Катерина Усик щемливо привітала чоловіка з перемогою над Дюбуа.