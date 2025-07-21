Під час пресконференції напередодні бою з Даніелем Дюбуа Олександр Усик вимовив фразу "Don't push the horses" ("не женіть коней"). Вона миттєво розлетілася мережею, породивши безліч мемів. Втім, абсолютний чемпіон може похвалитися ще кількома безсмертними цитатами, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Добірка популярних фраз Усика

Український боксер за кордоном намагається відповідати на питання англійською, яку він постійно вдосконалює. Проте іноді бесіда виходить з-під контролю і тоді Олександр починає імпровізувати. У мережі з'явилося відео з добіркою словесних перлів від Усика, які зуміють покращити настрій.

Відео з топ-5 найкумедніших мемів Усика

Чому фраза "Don't push the horses" стала мемом

На вже відомій усім пресконференції розгорілася жвава дискусія між представниками команд Усика та Дюбуа. У розмову втрутився Олександр, який хотів заспокоїти представників британця.

У відповідь Усик сказав український фразеологізм "не женіть коней" англійською мовою. Проте ця фраза стала незрозумілою для британців. Вони навіть перепитали в Усика, що він сказав. У відповідь Олександр незворушливо повторив: "Don't push the horses".

Ця фраза вже стала візитною карткою Усика. У мережі навіть з'явилася запальна пісня зі словами "Don't push the horses".

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа завершився феєричною перемогою українця. Олександр втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.