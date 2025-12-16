Неутешительный прогноз: инсайдер пролил свет на срок возвращения Мудрика после допинг-скандала

Украинский футболист Михаил Мудрик остается без игровой практики в течение последнего года. Причиной стал громкий скандал в декабре 2024-го.

Тогда вингер Челси сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от футбола. Правда, срок дисквалификации до сих пор неизвестен, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБОРНАЯ.

По теме Фанат выложил новое фото с Мудриком в Лондоне: игрок сборной Украины кардинально сменил имидж

Когда вернется Мудрик?

Тем не менее, в СМИ попадают различные слухи о скором возвращении Михаила. Впрочем украинский блогер Михаил Спиваковский призвал не рассчитывать на камбэк игрока в ближайшее время.

По его информации, бан Мудрика продлится как минимум два года. И этот сценарий является наиболее оптимистичным, ведь срок может увеличиться.

При этом один год дисквалификации он уже отбыл, поэтому возвращение Михаила ожидается не раньше декабря 2026 года. Сам украинец настроен вернуться в футбол после конца бана.

Таким образом, журналист опроверг информацию THE CHELSEA FORUM, что Мудрик может быть доступен уже в январе следующего года. Издание уверяло, что вингер Челси отправится в аренду в Страсбург.

Что известно о деле Мудрика?