Мудрик в беде: украинца могут дисквалифицировать даже после отрицательной пробы "B" допинг-теста

Вингер Челси все равно может иметь проблемы с разрешением на игру даже в случае неподтверждения положительного допинг-теста. Мудрика могут не допустить к соревнованиям в Англии.

В конце 2024 года украинский футбол всколыхнула громкая новость о Михаиле Мудрике. Лидер сборной Украины сдал положительный допинг-тест после возвращения из лагеря сборной Украины.

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Детали кейса Мудрика

В организме вингера Челси нашли запрещенный препарат мельдоний. Михаил же сразу отрицал факт сознательного потребления допинга, а его сторона попросила открыть пробу "В".

Пока неизвестны ее результаты, однако некоторые слухи намекают на то, что она может быть отрицательной. Впрочем как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, это не убережет Мудрика от бана.

Сейчас Михаил имеет временную дисквалификацию. В случае отрицательной пробы "В" она будет отменена, но английская футбольная ассоциация имеет право отстранить украинца от своих соревнований на основании результаты пробы "А".

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Впрочем дисквалификация будет куда меньше, чем в случае положительной пробы Б. Зато в международных матчах и за сборную Украины Михаил сможет играть после отмены временного бана.

Напомним, что Мудрик присоединился к Челси в январе 2023 года за 70 миллионов евро из Шахтера. За это время он провел за "синих" 73 матча, отметившись 10 голами и 9 ассистами.