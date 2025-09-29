Артем Довбик смог оформить свой первый гол в сезоне 2025-2026. Украинец связал этот факт со встречей с экс-игроком Ромы Эдином Джеко.

Украинский нападающий Артем Довбик продолжает бороться за место в основе Ромы. После матча игрок поделился приятной фотографией с легендой клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Артема Довбика.

Что написал Довбик о Джеко?

На минувших выходных Артем забил свой первый гол в сезоне. Украинец поразил ворота Вероны и помог команде Гасперини одержать победу. После этого Довбик опубликовал совместное фото с Эдином Джеко, сделав веселую подпись.

Мы должны чаще встречаться. Великий Эдин,

– написал Артем.



Артем Довбик сделал фото с Эдином Джеко / фото из инстаграма Довбыка

Также украинец признался, что уже не впервые встречается с боснийским форвардом. Довбик получил немало советов от игрока, который забил более сотни голов за римлян.

Я знаю историю форвардов Ромы. Несколько дней назад я поговорил с Джеко. Он дал мне совет, что я должен быть сосредоточенным и честным с партнерами по команде. Для него это всегда был ключ к успеху,

– заявил Довбик в интервью Il Romanista.

Кто такой Эдин Джеко?

Напомним, что сейчас Эдин является игроком Фиорентины, то есть де-факто соперником Довбика и его Ромы. Однако один из лучших периодов своей карьеры босниец провел именно в столице Италии.

Форвард выступал за клуб с 2015 по 2021 годы, оформив 119 голов в 260 матчах. В сезоне-2016-2017 Джеко выиграл бомбардирскую гонку в Серии А и Лиге Европы. Впрочем, трофеи в стане волков игроку не покорились.

Артем Довбик в Роме