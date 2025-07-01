Футболисты юношеских команд чемпионата России устроили грандиозную драку. Арбитру пришлось успокаивать "скрепоносных" красными карточками.

В субботу, 5 июля, в Росси состоялся матч 13-го тура чемпионата юношеской футбольной лиги-1 между командами ЦСКА и Локомотив. Самое интересное во встрече, которая завершилась победой "коней" со счетом 2:1, началось после финального свистка, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Драка россиян на футбольном матче

Еще во время матча судья показал пять желтых карточек участникам московского дерби, а за несколько минут до завершения предупреждение получил один из тренеров ЦСКА.

После финального свистка на поле "Сапсан-Арены" вспыхнула драка. В схватке приняли участие более 40 человек – игроки, запасные, тренеры и даже болельщики.

Видео драки на чемпионате России

Судья наказал главных участников драки восемью красными карточками. В Локомотиве удаления заработали Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов. В составе ЦСКА футболисты Тимур Хужахметов, Дмитрий Рамонов, Тамерлан Шанхоев, а также тренеры Мхитар Давидян и Сослан Бетеев.

Ранее мы рассказывали о драке, которая произошла в оккупированном россиянами Крыму между так называемыми сборными "Крыма" и "ДНР".