Молодой талант Барселоны разозлил тренера желанием перейти в клуб Забарного: как наказали игрока

17-летний полузащитник Барселоны Дро Фернандес из юной звезды внезапно превратился во врага для тренерского штаба. Наставник каталонцев Ганси Флик разгневан решением футболиста относительно продолжения карьеры.

Хавбек прямо заявил руководству, что видит себя в другом европейском гранде. Такую измену главный тренер "блаугранас" не простил, пишет Marca.

Как клуб наказал Дро Фернандеса за желание трансфера?

Воспитанник академии каталонцев Ла Масии дал понять, что уже этой зимой хочет покинуть клуб и перейти в ПСЖ. Устная договоренность с парижанами уже достигнута, контракт должен быть подписан до 2030 года.

Недовольство Барсы вызывает не только выбор футболиста, но и сумма отступных за него. ПСЖ может заплатить за Дро лишь 6 миллионов евро – такую смешную по нынешним меркам клаусулу прописали ему в первом профессиональном соглашении. Очевидно, боссы Барселоны не ожидали, что игрок будет быстро прогрессировать.

Главный тренер Ганс-Дитер Флик воспринял ситуацию остро. Немец прибегнул к жестким санкциям: он полностью запретил Фернандесу участвовать в тренировках, даже с молодежным составом. Также юноше запрещено получать помощь или консультации от работников клуба.

Несмотря на это, тренироваться самостоятельно на базе каталонцев хавбек сможет – внутренние правила не предусматривают ограничения для игроков доступа к инфраструктуре.

Как Дро Фернандес выступал в этом сезоне?