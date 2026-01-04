Мародеры похитили ценную вещь у Энтони Джошуа после жуткой аварии в Нигерии

Накануне Нового года известный боксер Энтони Джошуа попал в неприятную ситуацию. Спортсмен попал в смертельное ДТП в Нигерии.

Автомобиль с британцем врезался в грузовик, в результате чего погибли два человека. Сам Джошуа выжил, но все равно неприятности продолжили его преследовать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ACD MMA.

Что произошло после ДТП с Джошуа?

Как рассказал дядя Энтони, у боксера украли телефон на месте аварии. Он эмоционально осудил непрофессиональные действия правоохранителей во время и после ДТП.

Когда люди должны были помочь, вы видите, как они достают телефоны, чтобы снимать видео. Более того, они воруют у пострадавших. Это неправильно. Даже телефон Джошуа был похищен во время аварии. Такое поведение должно быть наказано. Полиция должна вовремя прибыть на место ДТП и ограничивать территорию. Осуждаю халатное отношение правительства ко всему, что связано с экстренными ситуациями,

– рассказал родственник Джошуа.

Известно, что причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем, где находился "Эй-Джей". Тот посетил Нигерию, которая является для него второй Родиной, во время отпуска. Sky Sports сообщает, что водителю уже предъявлены обвинения относительно нарушений правил управления.

Сам боксер в последний момент пересел с переднего сиденья, уступив место своему тренеру Латифи Айоделе. В итоге тот погиб, как и другой тренер Джошуа Сина Гами.

