В пятницу, 8 августа, стартовал второй тур Украинской Премьер-лиги по футболу. В одном из матчей львовский Рух дома принимал киевское Динамо.

Этот поединок переписал историю украинского футбола. В нем состоялся самый ранний дебют за все время в элитном дивизионе, сообщает 24 Канал.

Кто стал рекордсменом УПЛ?

Это произошло на 90-й минуте встречи. На поле появился футболист Руха Олег Дзюринец, который заменил Юрия Копину.

Он дебютировал в Украинской Премьер-лиге в 15 лет и 17 дней. Это позволило юноше превзойти предыдущий рекорд больше, чем на четыре месяца.

До этого самым молодым дебютантом УПЛ был Кирилл Дегтярь. Он впервые сыграл в элите нашего футбола за Металлист, когда ему было 15 лет и 159 дней.

Самые молодые дебютанты в истории УПЛ

Олег Дзюринец – 15 лет 17 дней (за Рух в 2025 году) Кирилл Дегтярь – 15 лет 159 дней (за Металлист в 2023 году) Юрий Фенин – 15 лет 221 день (за Таврию в 1992 году) Владимир Гапон – 15 лет 290 дней (за Волынь в 1995 году) Сергей Коврижкин – 15 лет 314 дней (за Таврию в 1995 году)

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Олег Дзюринец играл за юношеские команды Руха U-15 и U-16. В 24 поединках он записал на свой счет 16 голов.

К слову. Матч в конце концов закончился победой "Динамо" со счетом 5:1. За львовян гол престижа в конце встречи забил Бабукар Фал.

Следующий поединок Рух проведет 15 августа дома против Оболони. Встреча начнется в 18:00.