У п'ятницю, 8 серпня, стартував другий тур Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному з матчів львівський Рух вдома приймав київське Динамо.

Цей поєдинок переписав історію українського футболу. В ньому відбувся найбільш ранній дебют за весь час в елітному дивізіоні, повідомляє 24 Канал.

Хто став рекордсменом УПЛ?

Це сталося на 90-й хвилині зустрічі. На полі з'явився футболіст Руха Олег Дзюринець, який замінив Юрія Копину.

Він дебютував в Українській Прем'єр-лізі у 15 років і 17 днів. Це дозволило юнаку перевершити попередній рекорд більше, ніж на чотири місяці.

До цього наймолодшим дебютантом УПЛ був Кирило Дігтяр. Він вперше зіграв в еліті нашого футболу за Металіст, коли йому було 15 років і 159 днів.

Наймолодші дебютанти в історії УПЛ

Олег Дзюринець – 15 років 17 днів (за Рух у 2025 році) Кирило Дігтяр – 15 років 159 днів (за Металіст у 2023 році) Юрій Фенін – 15 років 221 день (за Таврію у 1992 році) Володимир Гапон – 15 років 290 днів (за Волинь у 1995 році) Сергій Коврижкін – 15 років 314 днів (за Таврію у 1995 році)

Зазначимо, що в сезоні-2024/2025 Олег Дзюринець грав за юнацькі команди Руха U-15 та U-16. У 24 поєдинках він записав на свій рахунок 16 голів.

До слова. Матч врешті-решт закінчився перемогою Динамо з рахунком 5:1. За львів'ян гол престижу наприкінці зустріч забив Бабукар Фал.

Наступний поєдинок Рух проведе 15 серпня вдома проти Оболоні. Зустріч розпочнеться о 18:00.