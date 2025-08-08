Цей тур подарує українським уболівальникам одразу декілька справжніх футбольних битв: Кривбас проти Металіста 1925, Полісся – Колос та Карпати – Шахтар. У перший ігровий день заплановано два поєдинки, повідомляє 24 Канал.
До теми УПЛ-2025/2026 з футболу: розклад, результати матчів і турнірна таблиця
Який розклад та турнірна таблиця 2-го туру УПЛ-2025/2026?
- 8 серпня, 15:30. Полтава – Верес
- 8 серпня, 18:00. Рух – Динамо
- 9 серпня, 13:00. Кривбас – Металіст 1925
- 9 серпня, 15:30. ЛНЗ – Епіцентр
- 10 серпня, 13:00. Оболонь – Олександрія
- 10 серпня, 15:30. Полісся – Колос
- 10 серпня, 18:00. Карпати – Шахтар
- 11 серпня, 18:00. Зоря – Кудрівка
Після стартового туру турнірну таблицю української першості очолив дебютант Кудрівка, яка сенсаційно переграла Олександрія 3:1. Натомість на дні опинились Карпати, які у рідних стінах програли житомирському Поліссю 0:2.
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|1.
|Кудрівка
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2.
|Полісся
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3.
|Колос
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4.
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5.
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6.
|Шахтар
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7.
|Зоря
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|8.
|ЛНЗ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|9.
|Металіст 1925
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10.
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11.
|Кривбас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12.
|СК Полтава
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13.
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14.
|Епіцентр
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15.
|Олександрія
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|16.
|Карпати
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0