Этот тур подарит украинским болельщикам сразу несколько настоящих футбольных битв: Кривбасс против Металлиста 1925, Полесье – Колос и Карпаты – Шахтер. В первый игровой день запланировано два поединка, сообщает 24 Канал.
К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица
Какое расписание и турнирная таблица 2-го тура УПЛ-2025/2026?
- 8 августа, 15:30. Полтава – Верес
- 8 августа, 18:00. Рух – Динамо
- 9 августа, 13:00. Кривбас – Металлист 1925
- 9 августа, 15:30. ЛНЗ – Эпицентр
- 10 августа, 13:00. Оболонь – Александрия
- 10 августа, 15:30. Полесье – Колос
- 10 августа, 18:00. Карпаты – Шахтер
- 11 августа, 18:00. Заря – Кудривка
После стартового тура турнирную таблицу украинского первенства возглавил дебютант Кудривка, которая сенсационно переиграла Александрия 3:1. Зато на дне оказались Карпаты, которые в родных стенах проиграли житомирскому Полесью 0:2
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|1.
|Кудривка
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2.
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3.
|Колос
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4.
|Рух
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5.
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6.
|Шахтёр
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7.
|Заря
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|8.
|ЛНЗ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|9.
|Металлист 1925
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10.
|Оболонь
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11.
|Кривбас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12.
|СК Полтава
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13.
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14.
|Эпицентр
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15.
|Александрия
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|16.
|Карпаты
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0