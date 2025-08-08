Этот тур подарит украинским болельщикам сразу несколько настоящих футбольных битв: Кривбасс против Металлиста 1925, Полесье – Колос и Карпаты – Шахтер. В первый игровой день запланировано два поединка, сообщает 24 Канал.

К теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Какое расписание и турнирная таблица 2-го тура УПЛ-2025/2026?

  • 8 августа, 15:30. Полтава – Верес
  • 8 августа, 18:00. Рух – Динамо
  • 9 августа, 13:00. Кривбас – Металлист 1925
  • 9 августа, 15:30. ЛНЗ – Эпицентр
  • 10 августа, 13:00. Оболонь – Александрия
  • 10 августа, 15:30. Полесье – Колос
  • 10 августа, 18:00. Карпаты – Шахтер
  • 11 августа, 18:00. Заря – Кудривка

После стартового тура турнирную таблицу украинского первенства возглавил дебютант Кудривка, которая сенсационно переиграла Александрия 3:1. Зато на дне оказались Карпаты, которые в родных стенах проиграли житомирскому Полесью 0:2

МЕСТО

КОМАНДА

ИГРЫ

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ
1. Кудривка 1 1 0 0 3-1 3
2. Полесье 1 1 0 0 2-0 3
3. Колос 1 1 0 0 2-1 3
4. Рух 1 1 0 0 2-1 3
5. Динамо 1 1 0 0 1-0 3
6. Шахтёр 1 1 0 0 1-0 3
7. Заря 1 0 1 0 0-0 1
8. ЛНЗ 1 0 1 0 0-0 1
9. Металлист 1925 1 0 1 0 0-0 1
10. Оболонь 1 0 1 0 0-0 1
11. Кривбас 1 0 0 1 1-2 0
12. СК Полтава 1 0 0 1 1-2 0
13. Верес 1 0 0 1 0-1 0
14. Эпицентр 1 0 0 1 0-1 0
15. Александрия 1 0 0 1 1-3 0
16. Карпаты 1 0 0 1 0-2 0