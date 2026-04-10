Румун потрапив до лікарні наприкінці березня, коли пережив інфаркт. Лікарі діагностували у нього проблеми із серцево-судинною системою, проте справжній діагноз Луческу міг бути іншим, повідомляє Digisport.
Чим насправді хворів Луческу?
Місцевий журналіст та коментатор Раду Наум розкрив додаткові деталі стану здоров'я Мірчі за останній час. За його інформацією, смерть Містера не була несподіваною.
За його інформацією, у Луческу було онкологічне захворювання, яке виявили ще на початку цього року. Діагноз було вирішено приховувати і сам Мірча підтримав це рішення.
У певний момент йому встановили діагноз. Нам відомо, що в січні у Луческу виявили лейкемію, після чого цей діагноз постійно приховували від від ЗМІ та вболівальників. Я вважаю, що в якийсь момент варто провести обговорення, щоб бути чесними. Це була велика операція з приховування його вкрай складного стану. Вона відбувалась за його згоди,
– заявив Раду.
Відзначимо, що за кілька днів до смерті Луческу ввели в штучну кому, з якої він так і не вийшов. Вчора, 9 квітня, відбулось прощання із коучем на Національному стадіоні в Бухаресті.
Чого Луческу досяг в Україні?
- МІстер очолив Шахтар у 2004 році та провів на чолі "гірників" цілих 12 сезонів. Мірча став найкращий коучем в історії донецького клубу.
- Луческу виграв із клубом 8 чемпіонств УПЛ, 6 Кубків та 7 Суперкубків країни. Головним же трофеєм румуна на чолі Шахтаря став Кубок УЄФА у 2009 році.
- У фіналі турніру команда здолала німецький Вердер (2:1). Окрім цього, румун тричі виводив "гірників" у плей-оф Ліги чемпіонів. Загалом Мірча провів аж 573 матчі на чолі команди, повідомляє Transfermarkt.
- Коуч залишив "гірників" у 2016 році, але вже за чотири роки повернувся в Україну. Луческу несподівано очолив Динамо, яке є принциповим суперником "гірників".
- У київському клубі тренер відпрацював три сезони, вигравши по одному чемпіонству, Кубку та Суперкубку України. Окрім цього, Луческу двічі вивів "біло-синіх" у груповий етап Ліги чемпіонів.