Румын попал в больницу в конце марта, когда пережил инфаркт. Врачи диагностировали у него проблемы с сердечно-сосудистой системой, однако настоящий диагноз Луческу мог быть другим, сообщает Digisport.
Чем на самом деле болел Луческу?
Местный журналист и комментатор Раду Наум раскрыл дополнительные детали состояния здоровья Мирчи за последнее время. По его информации, смерть Мистера не была неожиданной.
По его информации, у Луческу было онкологическое заболевание, которое обнаружили еще в начале этого года. Диагноз было решено скрывать и сам Мирча поддержал это решение.
В определенный момент ему установили диагноз. Нам известно, что в январе у Луческу обнаружили лейкемию, после чего этот диагноз постоянно скрывали от от СМИ и болельщиков. Я считаю, что в какой-то момент стоит провести обсуждение, чтобы быть честными. Это была большая операция по сокрытию его крайне сложного состояния. Она происходила с его согласия,
– заявил Раду.
Отметим, что за несколько дней до смерти Луческу ввели в искусственную кому, из которой он так и не вышел. Вчера, 9 апреля, состоялось прощание с коучем на Национальном стадионе в Бухаресте.
Чего Луческу достиг в Украине?
- Мистер возглавил Шахтер в 2004 году и провел во главе "горняков" целых 12 сезонов. Мирча стал лучший коучем в истории донецкого клуба.
- Луческу выиграл с клубом 8 чемпионств УПЛ, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны. Главным же трофеем румына во главе Шахтера стал Кубок УЕФА в 2009 году.
- В финале турнира команда одолела немецкий Вердер (2:1). Кроме этого, румын трижды выводил "горняков" в плей-офф Лиги чемпионов. В общем Мирча провел аж 573 матча во главе команды, сообщает Transfermarkt.
- Коуч покинул "горняков" в 2016 году, но уже через четыре года вернулся в Украину. Луческу неожиданно возглавил Динамо, которое является принципиальным соперником "горняков".
- В киевском клубе тренер отработал три сезона, выиграв по одному чемпионству, Кубке и Суперкубке Украины. Кроме этого, Луческу дважды вывел "бело-синих" в групповой этап Лиги чемпионов.