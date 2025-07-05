Полузащитник Баварии сломал ногу в четвертьфинале КЧМ: жуткое видео
- Во время четвертьфинала Клубного чемпионата мира между ПСЖ и Баварией полузащитник Джамал Мусиала получил серьезную травму ноги.
- После столкновения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, Мусиалу вынесли с поля на носилках, а Доннарумма эмоционально отреагировал на инцидент.
Ужасный момент случился во время матча Клубного чемпионата мира ПСЖ –Бавария. В одном из эпизодов поединка серьезно травмировался полузащитник немецкого клуба Джамал Мусиала.
В рамках четвертьфинала Клубного ЧМ-2025 Пари Сен-Жермен встретился с Баварией. Победитель поединка получал путевку в следующую стадию турнира, пишет 24 Канал.
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Жуткая травма Мусиалы
В первом тайме соперники не отметились голами. Драматический момент случился на четвертой компенсированной минуте.
Во время игрового эпизода защитник ПСЖ сопровождал мяч, который должен был забрать голкипер Джанлуиджи Доннарумма. В борьбу решил вступить полузащитник Баварии Джамал Мусиала.
Вследствие столкновения нога 22-летнего футболиста попала под вратаря. Во время падения стопа Мусиалы была уже выгнута в неестественном виде.
Видео жуткой травмы Мусиалы
После столкновения появились медики, которые оказали футболисту первую помощь. После этого Мусиалу на носилках вынесли с поля. Доннарумма эмоционально пережил момент. Голкипер ПСЖ даже расплакался.