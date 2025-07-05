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Sport News 24 Футбол Полузащитник Баварии сломал ногу в четвертьфинале КЧМ: жуткое видео
5 июля, 20:37
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Полузащитник Баварии сломал ногу в четвертьфинале КЧМ: жуткое видео

Сергей Шаховец
Основні тези
  • Во время четвертьфинала Клубного чемпионата мира между ПСЖ и Баварией полузащитник Джамал Мусиала получил серьезную травму ноги.
  • После столкновения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, Мусиалу вынесли с поля на носилках, а Доннарумма эмоционально отреагировал на инцидент.

Ужасный момент случился во время матча Клубного чемпионата мира ПСЖ –Бавария. В одном из эпизодов поединка серьезно травмировался полузащитник немецкого клуба Джамал Мусиала.

В рамках четвертьфинала Клубного ЧМ-2025 Пари Сен-Жермен встретился с Баварией. Победитель поединка получал путевку в следующую стадию турнира, пишет 24 Канал.

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Жуткая травма Мусиалы

В первом тайме соперники не отметились голами. Драматический момент случился на четвертой компенсированной минуте.

Во время игрового эпизода защитник ПСЖ сопровождал мяч, который должен был забрать голкипер Джанлуиджи Доннарумма. В борьбу решил вступить полузащитник Баварии Джамал Мусиала.

Вследствие столкновения нога 22-летнего футболиста попала под вратаря. Во время падения стопа Мусиалы была уже выгнута в неестественном виде.

Видео жуткой травмы Мусиалы

После столкновения появились медики, которые оказали футболисту первую помощь. После этого Мусиалу на носилках вынесли с поля. Доннарумма эмоционально пережил момент. Голкипер ПСЖ даже расплакался.