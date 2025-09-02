В большинстве топ-чемпионатов Европы завершилось трансферное окно. В последний его день Манчестер Сити провернул два трансфера вратарей, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.
По теме Лига чемпионов 2025/2026: результаты жеребьевки, расписание матчей
Кого подписал МанСити?
Манкунианцы объявили о продаже основного голкипера Эдерсона. Бразилец перешел в Фенербахче за 11 миллионов, завершив свое восьмилетнее пребывание в Манчестер Сити.
На замену ему клуб подписал одного из лучших вратарей мира Джанлуиджи Доннарумму. 26-летний итальянец подписал контракт с англичанами до 2030 года.
Ранее Джиджи выступал за ПСЖ, с которым в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Сумма трансфера составляет ориентировочно 30 миллионов евро, тогда как в 2021 году кипер пришел во французский клуб бесплатно.
Доннарумма является воспитанником Милана, но наибольшего успеха достиг с ПСЖ, выиграв 10 трофеев. Также в 2021 году Джанлуджи стал чемпионом Европы со сборной Италии и был признан лучшим вратарем года.
Главное о трансферах Манчестер Сити
- Манчестер Сити потратил более 200 миллионов евро этим летом на усиление.
- Новичками клуба стали Райан Шерки, Тиджани Рейндерс, Джеймс Траффорд, Райан Аит-Нури, Сверр Нюпан и Джанлуиджи Доннарумма
- При этом Сити попрощался с Кевином Де Брюйне, Кайлом Уокером, Джеком Грилишем, Эдерсоном, Мануэлем Аканджи и Клаудио Эчеверри.
- В прошлом сезоне манкунианцы заняли третье место в АПЛ и вылетели в 1/16 финала Лиги чемпионов.
- В текущем сезоне чемпионата Англии подопечные Пепа Гвардиолы имеют лишь три очка после 3-х туров, занимая 13 место.