В большинстве топ-чемпионатов Европы завершилось трансферное окно. В последний его день Манчестер Сити провернул два трансфера вратарей, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

Кого подписал МанСити?

Манкунианцы объявили о продаже основного голкипера Эдерсона. Бразилец перешел в Фенербахче за 11 миллионов, завершив свое восьмилетнее пребывание в Манчестер Сити.

На замену ему клуб подписал одного из лучших вратарей мира Джанлуиджи Доннарумму. 26-летний итальянец подписал контракт с англичанами до 2030 года.

Ранее Джиджи выступал за ПСЖ, с которым в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Сумма трансфера составляет ориентировочно 30 миллионов евро, тогда как в 2021 году кипер пришел во французский клуб бесплатно.

Доннарумма является воспитанником Милана, но наибольшего успеха достиг с ПСЖ, выиграв 10 трофеев. Также в 2021 году Джанлуджи стал чемпионом Европы со сборной Италии и был признан лучшим вратарем года.

Главное о трансферах Манчестер Сити