В більшості топ-чемпіонатів Європи завершилось трансферне вікно. В останній його день Манчестер Сіті провернув два трансфери воротарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.
Кого підписав МанСіті?
Манкуніанці оголосили про продаж основного голкіпера Едерсона. Бразилець перейшов у Фенербахче за 11 мільйонів, завершивши своє восьмирічне перебування у Манчестер Сіті.
На заміну йому клуб підписав одного з найкращих воротарів світу Джанлуїджі Доннарумму. 26-річний італієць підписав контракт із англійцями до 2030 року.
Раніше Джіджі виступав за ПСЖ, з яким минулого сезону виграв Лігу чемпіонів. Сума трансферу становить орієнтовно 30 мільйонів євро, тоді як у 2021 році кіпер прийшов у французький клуб безкоштовно.
Доннарумма є вихованцем Мілана, але найбільшого успіху досяг із ПСЖ, вигравши 10 трофеїв. Також у 2021 році Джанлуджі став чемпіоном Європи зі збірною Італії та був визнаний найкращим воротарем року.
Головне про трансфери Манчестер Сіті
- Манчестер Сіті витратив більше 200 мільйонів євро цього літа на підсилення.
- Новачками клубу стали Раян Шеркі, Тіджані Рейндерс, Джеймс Траффорд, Раян Аїт-Нурі, Сверр Нюпан та Джанлуїджі Доннарумма
- При цьому Сіті попрощався із Кевіном Де Брюйне, Кайлом Вокером, Джеком Грілішем, Едерсоном, Мануелем Аканджі та Клаудіо Ечеверрі.
- Минулого сезону манкуніанці посіли третє місце в АПЛ та вилетіли в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.
- У поточному сезоні чемпіонату Англії підопічні Пепа Гвардіоли мають лише три очки після 3-х турів, посідаючи 13 місце.