В більшості топ-чемпіонатів Європи завершилось трансферне вікно. В останній його день Манчестер Сіті провернув два трансфери воротарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

Кого підписав МанСіті?

Манкуніанці оголосили про продаж основного голкіпера Едерсона. Бразилець перейшов у Фенербахче за 11 мільйонів, завершивши своє восьмирічне перебування у Манчестер Сіті.

На заміну йому клуб підписав одного з найкращих воротарів світу Джанлуїджі Доннарумму. 26-річний італієць підписав контракт із англійцями до 2030 року.

Раніше Джіджі виступав за ПСЖ, з яким минулого сезону виграв Лігу чемпіонів. Сума трансферу становить орієнтовно 30 мільйонів євро, тоді як у 2021 році кіпер прийшов у французький клуб безкоштовно.

Доннарумма є вихованцем Мілана, але найбільшого успіху досяг із ПСЖ, вигравши 10 трофеїв. Також у 2021 році Джанлуджі став чемпіоном Європи зі збірною Італії та був визнаний найкращим воротарем року.

Головне про трансфери Манчестер Сіті