На фоне обвинений в адрес ФИФА по поводу коррупции и стремления превратить футбол в продукт для инвесторов терпение иорданской федерации неожиданно иссякло. Страна, дебютировавшая в этом году на чемпионате мира, выдвинула ряд претензий Джанни Инфантино.

Оказалось, что ФИФА не выполнила финансовые обязательства перед сборной-новичком "Мундиаля", что поставило ее в неловкое положение. К тому же чиновникам из Иордании намекали, что следует публично хвалить президента ФИФА, пишет 24 Канал.

Какой скандал произошел вокруг ФИФА и Иордании

Президент Иорданской футбольной ассоциации Али бин Аль-Хусейн заявил, что национальная команда еще с декабря прошлого года ожидает выплаты призовых за участие в Арабском кубке – межконтинентальном турнире с участием арабских стран Азии и Африки, который организует сама ФИФА.

Без этих денег на фоне дебютного участия в чемпионате мира Иордания оказалась под финансовым давлением, ведь была вынуждена понести огромные налоговые расходы.

Аль-Хусейн также пожаловался, что во время "Мундиаля" ему недвусмысленно намекали, что для того, чтобы уладить проблемы и получить обещанные деньги, нужно публично поддерживать любые действия президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как Инфантино оказался на грани отставки из ФИФА

Показания иорданского чиновника лишь усугубили кризис, в котором находится руководство ФИФА из-за поведения Инфантино и его стремления извлечь личную выгоду из возможностей организации.

Из-за попытки швейцарца продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, среди которых был брат зятя Дональда Трампа, в УЕФА окончательно решили добиться отставки Инфантино.

Добавила проблем ФИФА информация о том, что через год после проведения Клубного чемпионата мира в новом формате с 32 командами клубы, не принимавшие участия в турнире, до сих пор не получили свои солидарные выплаты.

Инфантино пытается сохранить свой пост, надеясь на личное заступничество президента США Дональда Трампа.