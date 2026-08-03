Оказалось, что за более чем год ФИФА так и не смогла отчитаться о том, как прошел дебютный розыгрыш по новому формату с участием 32 клубов. А также не выполнила свои обещания относительно распределения средств, пишет 24 Канал.

Почему ФИФА вспомнили о Клубном чемпионате мира-2025

Футбольному сообществу только что удалось заставить ФИФА отказаться от планов продать часть коммерческих прав на Мундиаль среди сборных частным инвесторам, как разразился новый скандал.

Журналисты The Athletic выяснили, что за более чем год ФИФА так и не выполнила все свои финансовые обязательства в отношении Клубного чемпионата мира 2025 года, который также проходил в США. 250 миллионов долларов в виде солидарных выплат должны были получить клубы, не участвовавшие в турнире, – но в международной федерации почему-то так и не смогли разработать формулу распределения этой суммы.

Также не был проведен итоговый анализ соревнований с точки зрения успехов и неудач со стороны организаторов. А хуже всего – до сих пор нет понимания, как именно будет финансироваться следующий турнир, запланированный на 2029 год.

Чемпионат в США получил контракт на миллиард долларов от транслятора DAZN. А вот в отношении следующего клубного Мундиаля четких договоренностей не существует, что ставит под угрозу участие в нем топ-команд – большинство из них не заинтересованы в турнире со спортивной точки зрения из-за чрезмерной нагрузки на игроков, а мотивированы исключительно призовыми.

Будет ли Инфантино президентом ФИФА

Новый финансовый скандал еще больше подрывает авторитет главы ФИФА Джанни Инфантино, который стремительно теряет поддержку футбольных ассоциаций.

УЕФА уже прямо заявляет о намерении добиться отставки Инфантино или избрания другого президента на следующих выборах в 2027 году.