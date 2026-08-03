Виявилось, що за понад рік ФІФА так і не спромоглася відзвітувати про те, як відбувся дебютний розіграш за новим форматом з 32 клубами. А також не виконала свої обіцянки щодо розподілу коштів, пише 24 Канал.

Чому ФІФА пригадали Клубний чемпіонат світу-2025

Футбольній спільноті щойно вдалося змусити ФІФА відмовитися від планів продати частину комерційних прав на Мундіаль серед збірних приватним інвесторам, як спалахнув новий скандал.

Журналісти The Athletic з'ясували, що за більш ніж рік ФІФА так і не виконала усі свої фінансові зобов'язання щодо Клубного чемпіонату світу 2025 року, який також відбувався у США. 250 мільйонів доларів солідарних виплат мали отримати клуби, які не брали участь у турнірі – але у міжнародній федерації чомусь так і не спромоглися розробити формулу розподілу цієї суми.

Також не було проведено підсумковий аналіз змагань щодо успіхів та невдач з боку організаторів. А найгірше – досі немає розуміння, як саме буде фінансуватися наступний турнір, який запланований на 2029 рік.

Чемпіонат у США отримав контракт на мільярд доларів від транслятора DAZN. А от щодо наступного клубного Мундіалю чітких домовленостей не існує, що ставить під загрозу участь у ньому топ-команд – більшість з них не зацікавлені у турнірі зі спортивної точки зору через надмірне навантаження на гравців, а мотивовані лише призовими.

Чи буде Інфантіно президентом ФІФА

Новий грошовий скандал ще більше підриває авторитет очільника ФІФА Джанні Інфантіно, який стрімко втрачає підтримку футбольних асоціацій.

УЄФА вже прямо говорить про намір домогтися відставки Інфантіно або ж обрання іншого президента на наступних виборах 2027 року.