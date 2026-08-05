Виявилось, що ФІФА не виконала перед збірною-новачком Мундіалю фінансових зобов'язань, що поставило її у незручне становище. До того ж чиновникам з Йорданії натякали, що варто публічно розхвалювати президента ФІФА, пише 24 Канал.

Який скандал стався щодо ФІФА та Йорданії

Президент йорданської футбольної асоціації Алі бін Аль-Хусейн заявив, що національна команда ще з грудня минулого року очікує на виплату призових за участь в Арабському кубку – міжконтинентальному турнірі за участі арабських націй Азії та Африки, який організовує сама ФІФА.

Без цих грошей на тлі дебютної участі у чемпіонаті світу Йорданія зазнала фінансового тиску, адже змушена була понести величезні податкові витрати.

Аль-Хусейн також поскаржився, що під час Мундіалю йому прозоро натякали, що для того, аби залагодити проблеми і отримати обіцяні гроші, потрібно публічно підтримувати будь-які дії президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Як Інфантіно опинився на межі відставки з ФІФА

Свідчення йорданського посадовця лише поглибили кризу, у якій перебуває керівництво ФІФА через поведінку Інфантіно та його бажання отримати особистий зиск з можливостей організації.

Через спробу швейцарця продати частину комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, серед яких був брат зятя Дональда Трампа, в УЄФА остаточно вирішили домогтися відставки Інфантіно.

Додала проблем ФІФА інформація про те, що через рік після проведення Клубного чемпіонату світу у новому форматі з 32 командами клуби, які не брали участь у турнірі, досі не отримали свої солідарні виплати.

Інфантіно намагається зберегти свою посаду, сподіваючись на особисте заступництво президента США Дональда Трампа.