Чиновник сподівався скористатися своїми зв'язками з президентом США Дональдом Трампом, щоб втриматися у керма міжнародної федерації. От тільки сам глава американської держави не поспішає контактувати з Інфантіно, якого ще не так давно постійно нахвалював, пише 24 Канал.

Як Інфантіно планує зберегти місце президента ФІФА

Схоже, швейцарець вирішив, що вже достатньо зробив для Дональда Трампа, щоб розраховувати на послугу у відповідь. Тепер він вірить, що заступництво президента США допоможе йому впоратися з тиском, який чинять на світову організацію УЄФА та інші континентальні футбольні органи.

Інфантіно, як зазначили американські ЗМІ, нібито намагався напряму зідзвонитися з Трампом, щоб пояснити своє бачення кризи, але господар Білого дому не взяв слухавку. Тому президент ФІФА зв'язався з державним секретарем Марко Рубіо.

Його чиновник намагався переконати в тому, що США можуть використовувати футбол як "м'яку силу". Але в оточенні Трампа щодо Інфантіно не мають ілюзій: усі розуміють, що його контакти з Вашингтоном спрямовані лише на порятунок своєї посади.

Як Інфантіно робив усе, щоб завоювати прихильність Трампа

Особливі відносини між президентом ФІФА та американським лідером склалися ще минулоріч, коли Інфантіно без консультацій з іншими чиновниками ФІФА нагородив республіканця Премією миру.

Після цього швейцарець став постійним гостем у Білому домі, куди регулярно привозив Кубок світу. На Мундіалі саме Трамп зрештою нагороджував переможців іспанців на п'єдесталі.

За дзвінком президента США Джанні Інфантіно організував скасування червоної картки для форварда американської збірної Фоларіна Балогуна, щоб той міг зіграти проти Бельгії в 1/8 фіналу.

У Конгресі США навіть вирішили розпочати розслідування на предмет того, чи не є відносини Інфантіно і Трампа насправді корупційними.

Трамп натомість у своїх заявах дійшов до того, що прагне бачити Інфантіно очільником не просто ФІФА, а цілої Організації Об'єднаних Націй.