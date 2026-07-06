Инфантино – прочь: УЕФА хочет сменить главу мирового футбола в 2027 году

На фоне скандала, связанного с отменой красной карточки нападающему сборной США по просьбе Дональда Трампа, в Европе стали активнее говорить о необходимости отстранить Джанни Инфрантино от должности президента ФИФА.

Сделать это можно в 2027 году, когда запланированы очередные выборы главы мировой ассоциации. В УЕФА уже ищут достойную кандидатуру, пишет 24 Канал.

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Что планируют в Европе в связи с выборами президента ФИФА в 2027 году?

По информации французского журналиста Ромена Молины, история со снятием дисквалификации с нападающего сборной США Фоларина Балогуна по требованию Дональда Трампа окончательно убедила европейских футбольных чиновников, что Джанни Инфантино больше не может возглавлять мировой футбол.

Теперь для швейцарца ищут достойного соперника, который сможет бороться с ним и его влиянием на следующих выборах, запланированных на весну 2027 года. Формально Инфантино не должен был бы иметь права баллотироваться, ведь это будет уже его четвертый срок на посту. Но совет ФИФА удобно решил не учитывать сокращенный первый срок полномочий, который длился с 2016 по 2019 год.

Какие скандалы спровоцировал Инфантино за время своего президентства?

Красная карточка, отмененная по требованию Трампа, стала лишь очередным подтверждением того, что президент ФИФА слишком любит угодить политикам и ценит свои личные отношения с ними больше, чем принципы честной игры.

Инфантино до сих пор не простили вручение Дональду Трампу наспех созданной Премии мира ФИФА, которую швейцарец не согласовывал ни с кем из исполнительного комитета организации.

Также именно на Инфантино возлагают ответственность за введение "перерывов на гидратацию", которые вместо заботы о здоровье футболистов оказались дополнительными рекламными слотами для телевещателей.