14 самолетов и кортеж из 100 авто: Вэнс с размахом прилетел на Олимпиаду в Милан
- Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Милан на Олимпиаду-2026 с 14 самолетами и кортежем из 100 авто, обеспечивающих безопасность и логистическую поддержку.
- Вэнс посетил хоккейный матч и планирует принять участие в церемонии открытия Олимпиады, а его делегация включает бывшего директора ЦРУ Майка Помпео и олимпийских чемпионов.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Милан накануне Олимпиады-2026 с беспрецедентным логистическим и безопасностным сопровождением. Для его поездки задействовали 14 самолетов и около 100 авто.
Накануне старта зимних Олимпийских Игр в Италии чиновник США прибыл в сопровождении большой делегации. Вместе с семьей и высокопоставленными чиновниками Джей Ди Вэнс стал одной из главных фигур политической части Олимпиады-2026, передает 24 Канал.
Как Вэнс прилетел в Милан?
По сообщению milano.corriere, после приземления в аэропорту Мальпенса, Джей Ди Вэнс отправился в город в сопровождении большой охранной службы и технического персонала.
Чиновник прибыл в Италию несколькими самолетами – один из них перевозил продукты питания, два бронированных автомобиля, а остальные – сотрудников администрации, охрану и официальных сопровождающих. Всего в воздушной операции были задействованы 14 самолетов и около 100 автомобилей.
Главный штаб делегации расположился в отеле Sheraton в Милане, где здание полностью перекрыли для посторонних, а рядом установили дополнительные защитные сооружения. Такие меры применяются для охраны лиц с высоким уровнем угрозы.
Визит, программа и безопасность
Несмотря на масштабные проверки, часть поездки прошла без чрезмерных мер безопасности: Вэнс посетил хоккейный матч между женскими сборными США и Чехии вместе с семьей и Марко Рубио, и это произошло без полной зачистки трибун или особых контролей.
В состав сопровождения Вэнса вошли бывший директор ЦРУ Майк Помпео и несколько олимпийских чемпионов прошлых лет. Ожидается, что вечером вице-президент примет участие в церемонии открытия Олимпиады на легендарном стадионе Сан-Сиро.
Что стоит знать об открытии Олимпиады-2026?
- Зимние Олимпийские игры 2026 года начинаются 6 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). В главном спортивном действе четырехлетия примут участие более 2 900 спортсменов из 92 стран. Они будут соревноваться в 15 видах спорта.
- Церемония открытия Игр пройдет на стадионе Сан-Сиро и будет включать выступления мировых артистов, в частности Андреа Бочелли и Мэрайи Кэри.
- Украинская сборная уже заселилась в олимпийскую деревню, а спортсмены готовятся к старту соревнований в нескольких дисциплинах.