14 літаків та кортеж зі 100 авто: Венс з розмахом прилетів на Олімпіаду в Мілан
- Американський віцепрезидент Джей Ді Венс прибув до Мілана на Олімпіаду-2026 з 14 літаками та кортежем зі 100 авто, що забезпечували безпеку та логістичну підтримку.
- Венс відвідав хокейний матч та планує взяти участь у церемонії відкриття Олімпіади, а його делегація включає колишнього директора ЦРУ Майка Помпео та олімпійських чемпіонів.
Американський віцепрезидент Джей Ді Венс прибув до Мілана напередодні Олімпіади-2026 з безпрецедентним логістичним та безпековим супроводом. Задля його поїздки задіяли 14 літаків та близько 100 авто.
Напередодні старту зимових Олімпійських Ігор в Італії високопосадовець США прибув у супроводі великої делегації. Разом із родиною та високопоставленими чиновниками Джей Ді Венс став однією з головних фігур політичної частини Олімпіади-2026, інформує milano.corriere.
Як Венс прилетів до Мілана?
За повідомленням Bild, після приземлення в аеропорту Мальпенса, Джей Ді Венс вирушив до міста у супроводі великої охоронної служби та технічного персоналу.
Посадовець прибув до Італії декількома літаками – один з них перевозив продукти харчування, два броньовані автомобілі, а решта – співробітників адміністрації, охорону та офіційних супроводжуючих. Загалом у повітряній операції були задіяні 14 літаків та близько 100 автомобілів.
Головний штаб делегації розташувався в готелі Sheraton у Мілані, де будівлю повністю перекрили для сторонніх, а поруч встановили додаткові захисні споруди. Такі заходи застосовуються для охорони осіб з високим рівнем загрози.
Візит, програма та безпека
Попри масштабні перевірки, частина поїздки пройшла без надмірних заходів безпеки: Венс відвідав хокейний матч між жіночими збірними США та Чехії разом із сім'єю та Марко Рубіо, і це сталося без повної зачистки трибун чи особливих контролів.
До складу супроводу Венса увійшли колишній директор ЦРУ Майк Помпео та кілька олімпійських чемпіонів минулих років. Очікується, що ввечері віцепрезидент візьме участь у церемонії відкриття Олімпіади на легендарному стадіоні Сан-Сіро.
Що варто знати про відкриття Олімпіади-2026?
- Зимові Олімпійські ігри 2026 року розпочинаються 6 лютого у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія). У головному спортивному дійстві чотириріччя візьмуть участь понад 2 900 спортсменів з 92 країн. Вони змагатимуться у 15 видах спорту.
- Церемонія відкриття Ігор пройде на стадіоні Сан-Сіро та включатиме виступи світових артистів, зокрема Андреа Бочеллі та Мераї Кері.
- Українська збірна вже заселилась в олімпійське селище, а спортсмени готуються до старту змагань у кількох дисциплінах.