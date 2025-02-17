Команда "Железного Майка" ответила на скандальный упрек Пола о болезни Паркинсона

Скандальный блогер-боксер Джейк Пол во время одного из интервью заявил, что Майк Тайсон перед их боем имел болезнь Паркинсона. Команде легендарного чемпиона пришлось оперативно реагировать на дезинформацию.

Джейк Пол заявил, что "Железный Майк" перед боем употреблял лягушачий яд, который обладает психоделическим эффектом. Якобы благодаря этому препарату бывший абсолютный чемпион вылечился от болезни Паркинсона, пишет 24 Канал со ссылкой на TMZ.

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Реакция команды "Железного Майка" на выдумки ютубера

На откровенный бред Пола отреагировала команда Майка Тайсона. Они вынуждены были опровергнуть ложь скандального шоумена.

Майк счастлив и абсолютно здоров. У него нет болезни Паркинсона или любой другой болезни,

– говорится в заявлении команды Майка Тайсона.

Оказавшись в роли дурака, Джейк Пол поспешил исправиться. На своей странице в сети Х он сообщил, что просто оговорился, а имел в виду совсем другое.

"У Майка Тайсона не было Паркинсона... Какого черта? Почему Интернет такой, бл**а, тупой?! Я оговорился. Имел в виду, что он использовал лягушку, чтобы исцелить свою боль. Он много раз об этом говорил. Так же я делаю это. Так же как многие делают это", – написал блогер-боксер.

Напомним, что бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоялся 15 ноября 2024 года. Поединок пришлось переносить из-за проблем со здоровьем у экс-чемпиона.

Бой завершился победой 27-летнего блогера над 58-летним ветераном бокса. Джейк получил шквал критики за этот поединок.

После боя Пол и Тайсон появились на вечеринке в честь избрания Трампа, где развлекали всех присутствующих.