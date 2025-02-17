Джейк Пол заявив, що "Залізний Майк" перед боєм вживав жаб'ячу отруту, яка володіє психоделічним ефектом. Нібито завдяки цьому препарату колишній абсолютний чемпіон вилікувався від хвороби Паркінсона, пише 24 Канал з посиланням на TMZ.

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Реакція команди "Залізного Майка" на вигадки ютубера

На відверту маячню Пола відреагувала команда Майка Тайсона. Вони змушені були спростувати брехню скандального шоумена.

Майк щасливий і абсолютно здоровий. У нього немає хвороби Паркінсона чи будь-якої іншої хвороби,

– йдеться у заяві команди Майка Тайсона.

Опинившись в ролі дурня, Джейк Пол поспішив виправитися. На своїй сторінці в мережі Х він повідомив, що просто обмовився, а мав на увазі зовсім інше.

"У Майка Тайсона не було Паркінсона... Якого біса? Чому Інтернет такий, бл**а, тупий?! Я обмовився. Мав на увазі, що він використовував жабу, щоб зцілити свій біль. Він багато разів про це говорив. Так само я роблю це. Так само як багато хто робить це", – написав блогер-боксер.

Нагадаємо, що бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом відбувся 15 листопада 2024 року. Поєдинок довелося переносити через проблеми зі здоров'ям в ексчемпіона.

Бій завершився перемогою 27-річного блогера над 58-річним ветераном боксу. Джейк отримав шквал критики за цей поєдинок.

Після бою Пол і Тайсон з'явилися на вечірці на честь обрання Трампа, де порозважали усіх присутніх.