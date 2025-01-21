Дональд Трамп склав присягу та офіційно ступив на посаду президента США. Святкування з цього приводу продовжилися на інавгураційній вечірці, яку відвідали колишні суперники Джейк Пол та Майк Тайсон, пише 24 Канал.

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Тайсон та Пол запалили на інавгурації Трампа

Епатажний Джейк Пол у своєму інстаграмі опублікував кумедне відео з вечірки. На ньому легендарний "Залізний Майк" заліз на плечі скандального ютубера.

Це викликало захоплення у присутніх, які вигуками підтримали кумедний вчинок Пола.

"Найкращі друзі", – підписав відео Джейк Пол.

Тайсон заліз на плечі Пола: дивіться відео

Нагадаємо, що 16 листопада відбувся бій за участю Майка Тайсона та Джейка Пола. 27-річний блогер переміг 58-річного боксера за підсумком восьми раундів.

Після цього бою у бік Пола пролунало чимало критики, адже він бився з ветераном боксу, який старший за нього на 31 рік.

Попри усі суперечки суперники зберегли непогані відносини. Тим більше, що вони є прихильниками Дональда Трампа, який вдруге став президентом США.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Шовковський опублікував жартівливу світлину з приводу інавгурації Трампа. Легендарний голкіпер "біло-синіх" встиг зробити фото з восковою фігурою президента США.