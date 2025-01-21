Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность президента США. Празднования по этому поводу продолжились на инаугурационной вечеринке, которую посетили бывшие соперники Джейк Пол и Майк Тайсон, пишет 24 Канал.

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Тайсон и Пол зажгли на инаугурации Трампа

Эпатажный Джейк Пол в своем инстаграме опубликовал забавное видео с вечеринки. На нем легендарный "Железный Майк" залез на плечи скандального ютубера.

Это вызвало восторг у присутствующих, которые возгласами поддержали забавный поступок Пола.

"Лучшие друзья", – подписал видео Джейк Пол.

Тайсон залез на плечи Пола: смотрите видео

Напомним, что 16 ноября состоялся бой с участием Майка Тайсона и Джейка Пола. 27-летний блогер победил 58-летнего боксера по итогам восьми раундов.

После этого боя в сторону Пола прозвучало немало критики, ведь он дрался с ветераном бокса, который старше за него на 31 год.

Несмотря на все споры соперники сохранили неплохие отношения. Тем более, что они являются сторонниками Дональда Трампа, который во второй раз стал президентом США.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский опубликовал шуточную фотографию по поводу инаугурации Трампа. Легендарный голкипер "бело-синих" успел сделать фото с восковой фигурой президента США.