Британская рок-группа Oasis проводит первый тур после воссоединения в 2024 году. Джек Грилиш не оставил без внимания такое мегасобытие и 11 июля посетил концерт братьев Галлахер в Манчестере, пишет 24 Канал.

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Пьяный Грилиш на концерте культовой группы

Болельщики узнали звезду МанСити среди зрителей концерта. Они подошли к нему, что бы сделать совместное фото.

Все бы ничего, если бы не состояние Грилиша. Полузащитник "горожан" снова был навеселе, что сразу бросалось в глаза.

Знаешь, бро, я люблю Сити больше всего на свете. А знаешь, что я люблю еще больше? Фанатов Сити, они лучшие фанаты в мире,

– сказал Грилиш болельщикам.

Видео с пьяным Грилишем

Отметим, что это не первая пьяная выходка звезды МанСити. В марте 2025 года Грилиша увидели в нетрезвом состоянии, когда он выходил из паба в Ньюкасле. А в 2023 году англичанин так праздновал требл "горожан", что почти не спал несколько суток.

Напомним, что Манчестер Сити приобрел Джека Грилиша у Астон Виллы за 117,5 миллиона евро. Он стал самым дорогим футболистом в истории клуба. Однако достижения вингера на футбольном поле не дотягивают до его свершений в пивбаре.

В прошлом сезоне Джек сыграл за МанСити 32 матча и забил лишь 3 мяча. Его трансферная стоимость снизилась со 100 до 28 миллионов евро.

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